OL : Memphis Depay s'exprime sur son calvaire !

Publié le 3 août 2020 à 17h55 par La rédaction

Victime d’une rupture des ligaments croisés au genou droit le 15 décembre face à Rennes, Memphis Depay est bien de retour sur les terrains pour la reprise post-Covid. Interrogé par France Football, le Néerlandais revient sur cette passe difficile.