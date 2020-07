Foot - OL

OL : Dubois annonce la couleur avant la finale face au PSG !

Publié le 30 juillet 2020 à 22h42 par La rédaction mis à jour le 30 juillet 2020 à 22h46

Avant d’affronter le PSG en finale de Coupe de la Ligue, Léo Dubois a affirmé que les Lyonnais seront motivés pour remporter le titre.