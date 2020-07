Foot - OL

OL : Bruno Guimarães se focalise sur le PSG et la Juventus !

Publié le 24 juillet 2020 à 20h40 par La rédaction

Après le succès de l'OL face au Royal Antwerp (Belgique), Bruno Guimarães s'est prononcé sur les prochaines échéances qui attendent son club.