OL : Les gros regrets de Rudi Garcia

Publié le 13 mars 2021 à 10h40 par La rédaction

Ce vendredi, l’OL a lâché des points précieux dans la course titre en concédant le nul face à Reims (1-1). Rudi Garcia a affiché des regrets quant à l’égalisation tardive et la performance de ses joueurs.