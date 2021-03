Foot - OL

OL : Rudi Garcia rend un vibrant hommage à Rayan Cherki !

Publié le 6 mars 2021 à 22h55 par A.D.

Grâce notamment à un Rayan Cherki des grands soirs, l'OL s'est imposé face à Sochaux ce samedi en Coupe de France. Après la rencontre, Rudi Garcia a tenu à féliciter sa pépite de 17 ans.