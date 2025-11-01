OL : Le coup de pression de Paulo Fonseca !

Pierrick Levallet

Après avoir très bien démarré la saison, l’OL voit la réalité le rattraper peu à peu. Le club rhodanien n’enchaîne plus les succès comme il y a quelques semaines. À quelques heures du déplacement sur la pelouse de Brest, Paulo Fonseca a donc mis un coup de pression à son vestiaire.

L’OL avait excellemment démarré la saison. Malgré son été agité, notamment dans le sens des départs, le club rhodanien enchaînait les victoires. Mais la réalité rattrape peu à peu la formation lyonnaise, qui n’arrive plus à enchaîner les succès. Les Gones ont notamment été tenus en échec contre le Paris FC ce mercredi (3-3) alors qu’ils menaient largement. Paulo Fonseca a donc mis la pression à son équipe pour le déplacement sur la pelouse de Brest.

«Tous les matchs sont difficiles» « Nous savons qu’il n’y a pas de match facile dans ce championnat. Si on regarde les derniers résultats de Ligue 1, c’est la preuve que tous les matchs sont difficiles. Jouer contre Brest, c’est toujours très compliqué : c’est une équipe physique, qui joue bien les deuxièmes ballons » a d’abord lancé l’entraîneur de l’OL en conférence de presse.