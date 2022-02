Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas scelle l'avenir de Bosz !

Publié le 28 février 2022 à 23h48 par La rédaction mis à jour le 28 février 2022 à 23h49

Souvent critiqué par les supporters de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz finira tout de même la saison, comme l’a fait expliqué Jean-Michel Aulas.