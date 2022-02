Foot - OL

OL : La réaction de ce crack d'Aulas après la défaite face au LOSC !

Publié le 27 février 2022 à 23h54 par P.L.

L'OL s'est incliné sur sa pelouse face au LOSC ce dimanche soir (1-0). Après la rencontre, Malo Gusto a affiché une grande déception.