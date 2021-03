Foot - OL

OL : Depay pointe du doigt Bruno Génésio

Publié le 19 mars 2021 à 13h57 par La rédaction mis à jour le 19 mars 2021 à 13h59

Memphis Depay, qui affiche un gros rendement depuis l’arrivée de Rudi Garcia à l’OL, en profite pour souligner un manque de confiance envers son ancien entraîneur Bruno Génésio.