OL : Après Lacazette, une autre star du vestiaire lâche un coup de pression à Bosz

Publié le 8 octobre 2022 à 20h00

Ce vendredi, l’OL concédait le match nul à domicile face à Toulouse (1-1). Un résultat décevant pour les Lyonnais, qui assombrit un peu plus l’avenir de Peter Bosz. Juste après la rencontre, Alexandre Lacazette n'avait pas hésité à contester certains choix opérés par l’entraîneur néerlandais. Corentin Tolisso appelait également à une remise en question.

Une nouvelle fois décevant ce vendredi, l’OL a concédé le match nul à domicile face à Toulouse (1-1). Très déçus du résultat, les joueurs n’ont pas pu cacher leur déception à l’issue de la rencontre. C'est notamment le cas d'Alexandre Lacazette, qui a tenu à s'exprimer sur la relation entre le vestiaire lyonnais et Peter Bosz, plus que jamais sur la sellette après cette contreperformance.

« Je ne suis pas certain que ce soit clair pour tout le monde »

Au micro de Prime Vidéo , Alexandre Lacazette n’avait pas caché sa déception et envoyait un coup de pression à Peter Bosz. « Si la philosophie du coach passe ? Moi, à titre personnel, tout est clair. Je comprends ce qu'il veut, mais je ne peux pas parler au nom de chaque joueur, je ne suis pas dans leur tête. Quand on voit le match ce soir, je ne suis pas certain que ce soit clair pour tout le monde. C'est dommage. Moi, je veux gagner des matches. Ce n'est pas à moi de décider, c'est au board de le faire. Moi, je suis là pour jouer et me donner à fond sur le terrain pour ces couleurs »

« On essaie de redresser la barre »

Corentin Tolisso a aussi réagi au micro de Prime Vidéo après la rencontre. Lui aussi n’a pas pu cacher sa frustration. « Nous sommes un peu abattus. Après quatre défaites, on voulait bien rebondir. On a beaucoup parlé et travaillé cette semaine, je vous l'assure. Personne n'est content du résultat, on essaie de redresser la barre. On avait pourtant bien entamé le match. Nous sommes l'OL et nous devons être bien meilleurs, c'est une certitude. »

« Tout le monde doit se remettre en question »