OL : Benzema, Bosz... Cherki se fait fracasser après son ultimatum

Publié le 4 octobre 2022 à 19h00

Amadou Diawara

Peu utilisé par Peter Bosz, Rayan Cherki n'a pas caché sa volonté de jouer davantage, et ce, au poste de numéro 10. Interrogé sur l'OL ce mardi, Sydney Govou s'est prononcé sur le cas du crack de 19 ans. Et l'ancien attaquant des Gones a tenu à le remettre à sa place.

Depuis le début de la saison, Rayan Cherki peine à emmagasiner du temps de jeu à l'OL. Et pourtant, il aurait réclamé certaines garanties sportives avant de parapher un nouveau bail de deux saisons, plus une en option. Peu utilisé depuis la reprise, Rayan Cherki n'a pas hésité à afficher sa volonté d'être davantage aligné par son entraineur Peter Bosz : « Non, je ne pense pas être un joker. Je peux être satisfait mais il faudrait que je puisse réaliser ça sur quatre-vingt-dix minutes. J'espère qu'en club je pourrai le faire. J'essaie de faire le maximum pour montrer que je mérite une place de titulaire. Mon heure viendra à un moment, je le sais, je suis patient, même si l'impatience commence à se faire ressentir » . Mais à en croire Sydney Govou, Rayan Cherki est mal placé pour faire ce genre de demandes.

«Cherki déclare qu'il veut jouer 10 et personne ne lui répond»

« Y a trop de choses qui marchent à l'envers. Cherki déclare qu'il veut jouer 10 et personne ne lui répond au club, même si Bosz a été bon dessus ? Il faut lui dire : "T'as quel âge ? T'as fait 3 passes décisives, 2 corners, et avec les Espoirs, ça reste du foot de gamin." Et sous pression, à Lens, il a eu du mal » , a estimé Sydney Govou lors d'un entretien accordé à L'Equipe .

«Ce gamin a été mis trop tôt trop haut»

Dans la foulée, Sydney Govou en a rajouté une couche. « Ce gamin a été mis trop tôt trop haut et tu le laisses dire des choses... Karim (Benzema) nous avait dit en arrivant : "Je vais prendre votre place." Mais il n'a pas exigé de poste. Ce n'est pas le même message. Rayan, c'est un très très bon joueur, mais sa gestuelle à Lens, non » , a pesté Sydney Govou, avant de conclure.

«Karim Benzema n'a pas exigé de poste»