L’OL en pleine «tempête», l’entraîneur annonce un grand ménage !

Thomas Bourseau

Ceux qui ne sont pas concernés par l’OL peuvent prendre la porte ! Voici le message que Fabio Grosso a fait passer aux joueurs de l’Olympique Lyonnais et lors de sa conférence de presse ce vendredi. Un ménage va être effectué au club rhodanien !

L’OL court toujours derrière la première victoire de sa saison. Restant sur deux nuls et une défaite avec ses hommes, Fabio Grosso est plus qu’insatisfait de la situation sportive du club qu’il a côtoyé en tant que joueur de 2007 à 2009.

«Il faut savoir qui décide de rester sur le bateau, plutôt que de partir dans quelques mois»

De passage en conférence de presse ce vendredi en marge du déplacement à Rennes dimanche, l’entraîneur de l’OL, sans filtre, a révélé avoir montré la porte aux joueurs ne se sentant pas concernés à moyen terme à l’Olympique Lyonnais. « J'ai dit aux joueurs qu'il fallait être réalistes. On est sur un bateau dans une tempête. Il faut savoir qui décide de rester sur le bateau, plutôt que de partir dans quelques mois. On a ce qu'il faut pour arriver à bon port ».

«J'ai dit que ceux ne voulaient pas rester sur le bateau devaient le dire et je les ferais pas jouer»