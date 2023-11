L’entraîneur agressé, un joueur de l’OL balance sur le «traumatisme»

Thomas Bourseau

Fabio Grosso a été touché au niveau de l’arcade sourcilière lors de l’attaque du bus de l’OL par des supporters de l’OM avant l’Olympico de dimanche dernier qui a été annulé. Son gardien Anthony Lopes a fait savoir que cette épreuve avait renforcé la détermination de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Dimanche dernier, le bus du groupe de l’OL a été caillassé par des supporters de l’OM à son arrivée au Vélodrome. Touché par des projectiles, Fabio Grosso a été grièvement blessé au-dessus de l’arcade sourcilière gauche. Ce qui lui a valu douze points de suture. Son ami Gennaro Gattuso, entraîneur de l’OM, a même fait savoir en conférence de presse jeudi que Grosso aurait pu perdre son œil.

«Malgré le traumatisme, j'ai un groupe derrière le coach et derrière le club»

Gardien de l’OL, Anthony Lopes s’est présenté en conférence de presse ce vendredi en s’attardant sur cet épisode traumatisant. « Avec ce qu'il vient de se passer, cela a resserré les liens. J'ai vu des joueurs et des personnes marquées mais très solidaires derrière le coach. Malgré le traumatisme, j'ai un groupe derrière le coach et derrière le club. On veut remonter la pente. On va essayer de le retranscrire en terme de performance sportive dimanche ».

«On l'a vu de plus en plus concentré sur la tâche de créer un groupe compétitif»