En pleine crise, l'OL fait une annonce officielle

Arnaud De Kanel

Rien ne va plus à l'OL ! En constante régression ces deux dernières années, le club rhodanien coule complètement depuis le rachat de John Textor. En témoigne notamment ce début de saison catastrophique où, après neuf journées, les Gones sont derniers de Ligue 1. Ce lundi matin, l'OL a annoncé un changement dans son organigramme.

L'OL traverse une crise sans précédent. Suite à la défaite dans le derby face à Clermont (1-2), les Gones pointent à la dernière place du classement. Et ce lundi matin, le club rhodanien a annoncé du changement dans sa direction.

Ponsot va rejoindre la section féminine

Par le biais d'un communiqué, l'OL a annoncé un gros changement. En effet, le Directeur Général du club de la section masculine, Vincent Ponsot, va basculer dans la section féminine à partir du 3 janvier. « Il concentrera, dans son nouveau rôle, à la réalisation de la vision de Michele Kang pour le football féminin », annonce l'OL. Heureux de le voir rester dans le Rhône, John Textor a félicité Vincent Ponsot pour ce nouveau poste.

Textor le félicite