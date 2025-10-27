Désastre à l’OL, le vestiaire sort du silence !

Axel Cornic

Une très mauvaise nouvelle est tombée ce lundi pour Paulo Fonseca et l’Olympique Lyonnais, avec la confirmation d’une grave blessure à la cheville pour Malick Fofana. Sorti sur civière lors de la rencontre face au RC Strasbourg (2-1), l’ailier lyonnais va devoir se faire opérer et devrait être absent plusieurs mois.

C’est ce que tout le monde craignait du côté de Lyon. Considéré comme le facteur X de l’attaque, Malick Fofana va devoir quitter ses coéquipiers de l’OL pour quelques mois. Blessé à la cheville lors d’un dur contact avec Ismaël Doukouré, l’ailier de 20 ans va devoir passer par la case opération.

Malick Fofana out plusieurs mois Via un communiqué officiel publié ce lundi, le club rhodanien a annoncé la triste nouvelle, annonçant que Fofana souffre d’une « entorse grave de la cheville droite » ainsi que de « lésions nécessitant très probablement une intervention chirurgicale ». Paulo Fonseca va donc devoir trouver d’autres solutions pour remplacer sa star de l’attaque.