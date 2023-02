Un clash éclate en Ligue 1, il veut régler ses comptes

Pierrick Levallet

Alors que le LOSC court encore après une place qualificative en Europe pour la saison prochaine, des tensions apparaissent en interne. Ce samedi, un clash aurait eu lieu entre Paulo Fonseca et Olivier Létang. La relation entre les deux hommes se serait détériorée à cause du mercato. Et l'entraîneur portugais souhaite régler ses comptes en privé.

En Ligue 1, le LOSC court après une place pour une Coupe d’Europe. Sixième à 2 points du Stade Rennais suite à leur victoire face au club breton, les Dogues ne sont plus très loin de leur objectif. Les résultats ne sont pas toujours parfaits, mais le LOSC fait de son mieux pour se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. Cependant, en interne, tout n’est pas tout rose entre le groupe lillois et les dirigeants. Et ce samedi, un clash aurait eu lieu dans les vestiaires.

Rien ne va plus entre Paulo Fonseca et Olivier Létang

À en croire les informations de Foot Mercato , une vive altercation aurait éclaté entre Paulo Fonseca et Olivier Létang. L’entraîneur du LOSC aurait reproché à son président de le gêner dans son travail de préparation juste avant la rencontre face au Stade Rennais, décisive dans la course à l’Europe. Foot Mercato indique que Paulo Fonseca aurait encore en travers de la gorge le déroulement du mercato hivernal. La relation du technicien portugais avec Olivier Létang se serait détériorée à cause du manque de renforts enregistrés en janvier. Seul Benoît Costil est venu renforcer les rangs de Paulo Fonseca.

Paulo Fonseca veut régler ses comptes en privé