Clash en Ligue 1, une altercation éclate

Avec un seul renfort au compteur en la personne de Benoît Costil, le LOSC est resté en retrait lors du dernier mercato hivernal, une position qui n’a pas vraiment convenu à l’entraîneur du club Paulo Fonseca. De quoi notamment entraîner un clash entre ce dernier et son président Olivier Létang en marge du match contre Rennes (3-1) ce samedi soir.

Depuis l’arrivée de Paulo Fonseca sur le banc, le LOSC affiche un visage séduisant cette saison, et ce malgré des résultats irréguliers. Le mercato hivernal était donc la bonne occasion pour injecter du sang neuf dans l’effectif afin de permettre au club d’accroître ses chances de qualification pour une Coupe d’Europe en fin de saison, mais les Dogues sont restés en retrait, se contentant d’accueillir Benoît Costil (AJ Auxerre) pour pallier le départ de Léo Jardim à Vasco da Gama au Brésil. Ce qui n’a pas vraiment été du goût de Paulo Fonseca.

⏱️ TERMINÉ ! Précieux succès des lillois à Rennes malgré l'ouverture du score en tout début de match des rennais ! Le LOSC a su faire la différence en fin de match ! 🔥#Ligue1UberEats | #SRFCLOSC pic.twitter.com/H1SVvC4qYk — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 4, 2023

Fonseca ne digère pas le mercato

Car l’entraîneur espérait du renfort et l’aurait fait savoir à son président. Selon Foot Mercato , la relation entre Paulo Fonseca et Olivier Létang s’est détériorée à cause du dernier mercato hivernal et l’absence de renforts enregistrée par le LOSC. Preuve de ces tensions, les deux hommes auraient eu un échange houleux en marge de la victoire contre Rennes.

Prise de bec avant le match contre Rennes