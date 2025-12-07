Séparation chez les Mbappé : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme son grand frère Kylian, Ethan Mbappé avait quitté le PSG durant l'été 2024 à l'issue de son contrat. En revanche, le jeune milieu de terrain est resté en France puisqu'il a rejoint le LOSC où il s'impose désormais comme un élément important chez les Dogues. Pour Bixente Lizarazu, Ethan a donc bien fait d'acter sa séparation avec son frère.

Buteur contre l'OM vendredi soir, Ethan Mbappé a offert la victoire au LOSC (1-0). Le milieu de terrain, qui avait quitté le PSG en 2024, est d'ailleurs régulièrement décisif lorsqu'il n'est pas blessé. Une progression saluée par Bixente Lizarazu qui assure qu'Ethan Mbappé a bien fait de se séparer de son frère Kylian Mbappé avec lequel il évoluait au PSG, mais qui a rejoint le Real Madrid en 2024.

Ethan s'éclate loin de Kylian « Ce n'est pas facile quand son frère s'appelle Ethan Mbappé. C'est pour ça qu'il a mis le "E." sur son maillot. Il a besoin de s'affirmer et c'est tout à fait normal. Je pense que déjà le choix d'être parti à Lille était intelligent. Il est un peu plus au calme qu'en restant à Paris pour des raisons évidentes », estime-t-il sur le plateau de Téléfoot, avant de poursuivre.