Mbappé : La grande annonce sur son retour !

Ce dimanche, le LOSC affronte l’OM, une rencontre pour laquelle les Dogues devront faire sans Ethan Mbappé. Embêté par les pépins physiques tout au long de la saison, l’ancien du PSG s’est durement blessé lors du dernier match face à Angers. La saison de Mbappé est ainsi terminée, mais à Lille, on ne doute pas de son futur retour à la compétition.

Parti du PSG l’été dernier, Ethan Mbappé avait rejoint le LOSC. Et pour sa première saison chez les Dogues, le petit frère de Kylian Mbappé est miné par les blessures à répétition. Ça a encore été le cas la semaine dernière contre Angers. Blessé aux ischios, le Lillois va devoir se faire opérer, obligeant Mbappé à mettre un terme à sa saison.

« C’est une très mauvaise nouvelle pour lui et pour nous »

En conférence de presse ce vendredi, Bruno Génésio a réagi à ce nouveau couac pour Ethan Mbappé. L’entraîneur du LOSC a alors fait savoir sur l’absence du joueur de 18 ans : « C’est une grosse blessure, encore une fois, pour lui, qui va le freiner, c’est sûr, pour cette fin de saison. Et peut-être pour le début de la préparation ou le début de saison prochaine. C’est une très mauvaise nouvelle pour lui et pour nous. Y compris sur cette fin de saison, parce que c’est un joueur sur lequel je comptais beaucoup m’appuyer sur les quatre derniers matchs ».

« Il reviendra encore plus fort »

Ce n’est donc que la saison prochaine qu’on reverra Ethan Mbappé avec le LOSC. Mais à quel niveau ? Bruno Génésio est optimiste quand à un retour de son joueur à son meilleur niveau : « Malheureusement, il a eu encore cet accident regrettable. On ne peut que l’aider à surmonter, encore une fois, ce contre-coup dans son début de carrière. Mais il est jeune, il est fort mentalement. Et je pense qu’il reviendra comme il a su le faire lors de sa dernière blessure, encore plus fort ».