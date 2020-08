Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : La prochaine vente XXL déjà identifiée après Osimhen ?

Publié le 3 août 2020 à 16h00 par La rédaction

Après avoir dernièrement bouclé la vente de Victor Osimhen à Naples pour 80M€, le LOSC semble de plus en plus proche de laisser filer Gabriel. Et le défenseur brésilien pourrait rejoindre Manchester United...

Auteur d’une saison convaincante au sein de la charnière centrale lilloise, Gabriel Magalhaes devrait quitter le LOSC cet été puisqu'il est courtisé par de nombreux clubs. Naples avait profité du transfert de Victor Osimhen pour tenter de s’attacher par la même occasion les services du défenseur brésilien, mais comme Le 10 Sport vous l'a révélé le 25 juillet dernier, Manchester United suit de près la situation du jeune arrière de 22 ans. L’offre de 41 millions d’euros de Manchester City pour Nathan Aké, également ciblé par les Reds Devils, aurait poussé ces derniers à passer à l’offensive pour Gabriel.

Gabriel, la priorité de MU ?