LOSC - Malaise : En difficulté, Jonathan David reçoit un nouveau soutien !

Publié le 31 octobre 2020 à 17h15 par H.G.

Alors que Jonathan David connait un début de saison plus que délicat avec le LOSC, le jeune attaquant de 20 ans peut compter sur le soutien de l’un des joueurs du Celtic Glasgow.

Son arrivée suscitait de grandes attentes, mais il peine à y répondre pour l’heure. Recruté contre près de 30 M€ cet été à La Gantoise, Jonathan David était censé être le successeur de Victor Osimhen, parti du côté du Napoli après une saison au LOSC. Recrue la plus chère de l’histoire des Nordistes, le Canadien de 20 ans n’a toujours pas inscrit le moindre but avec la formation entrainée par Christophe Galtier. Sa situation ne s’est en plus pas améliorée après qu’il ait manqué un penalty face au Celtic Glasgow en Europa League ce jeudi (2-2). Pour autant, après voir été publiquement soutenu par son entraîneur, Jonathan David peut compter sur le soutien de l’un de ses adversaires de cette soirée là.

« Ça va venir »