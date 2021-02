Foot - LOSC

LOSC : Le coup de gueule de Galtier après Strasbourg !

Publié le 28 février 2021 à 23h50 par La rédaction

Toujours leader de la Ligue 1, le LOSC a laissé échapper des points précieux dans la course au titre face au RC Strasbourg ce dimanche (1-1). Un résultat insatisfaisant pour un Christophe Galtier agacé après la rencontre.