LOSC : La déception de Galtier malgré la qualification...

Publié le 7 mars 2021 à 23h40 par La rédaction

Ce dimanche, le LOSC a acquis sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en s’imposant sur le terrain du Gazélec Ajaccio (3-1). Malgré cette victoire, Christophe Galtier a été globalement déçu du jeu de son équipe.