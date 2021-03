Foot - LOSC

LOSC : Galtier voit grand pour l’avenir de Mike Maignan !

Publié le 3 mars 2021 à 11h08 par G.d.S.S. mis à jour le 3 mars 2021 à 11h11

Alors que Mike Maignan paraît désormais en mesure de poster pour le rôle de numéro 2 en équipe de France, Christophe Galtier valide les ambitions de son gardien au LOSC.