Foot - LOSC

LOSC : Le triste constat de Galtier après l’élimination contre l’Ajax...

Publié le 25 février 2021 à 23h40 par H.G.

Alors que le LOSC a été éliminé de la Ligue Europa par l’Ajax Amsterdam ce jeudi soir, Christophe Galtier n’a pas caché sa frustration au sortir de la rencontre.