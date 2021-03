Foot - LOSC

LOSC : Le coup de gueule de Galtier sur la trêve internationale !

Publié le 5 mars 2021 à 13h55 par La rédaction mis à jour le 5 mars 2021 à 13h57

À la fin du mois de mars, les internationaux quitteront leurs clubs respectifs pour disputer quelques matchs avec leurs sélections nationales. Pour Christophe Galtier, ce rassemblement est scandaleux compte tenu de la situation sanitaire mondiale et de la saison en cours qui s’avère déjà très longue.