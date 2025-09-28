«Il est taré ce mec-là» : Il retrouve l’OL, et c’est un cauchemar !

Averti pour un geste d’humeur sur son banc, Bruno Genesio a vu rouge. Le coach du LOSC a été exclu durant la rencontre face à l’Olympique Lyonnais, son ancienne équipe qui s’est imposée 1 but à 0, après s’en être vivement pris au corps arbitral.
L’Olympique Lyonnais a réalisé un très gros coup ce dimanche en l’emportant face au LOSC grâce à un but de Tyler Morton, un succès qui permet aux hommes de Paulo Fonseca de rejoindre le PSG en haut du classement, avec 15 points. Pour les Lillois en revanche, c’est une nouvelle désillusion après la claque reçue contre le RC Lens la semaine dernière, avant la réception du PSG le week-end prochain.
Genesio averti, puis exclu
Et cela a chauffé durant la partie avec l’énorme colère de Bruno Genesio. A la suite d’une occasion manquée par son joueur Félix Correia, l’ancien entraîneur de l’OL a frappé dans une bouteille d'eau qui se trouvait à côté de son banc, terminant sa course près du quatrième arbitre. Genesio a alors reçu un carton jaune, un avertissement qui l’a fait craquer.
« Vous êtes nuls ! »
« J’ai pas bougé de mon banc, a tenté de se justifier Bruno Genesio durant le match. Il n’y a rien à expliquer, vous êtes nuls ! Vous n’avez rien à expliquer ! Vous êtes zéro ! J’ai pas bougé d’ici et il me met un carton ce taré ! Il est taré ce mec-là ! C’est un fou ce mec ». Des propos qui lui ont valu un carton rouge à la 72e minute.