Ça a clashé entre Bielsa et Campos, la grande révélation

Conseiller sportif du PSG depuis l'été 2022, Luis Campos avait notamment travaillé auparavant au LOSC, au coeur du projet de Gérard Lopez. Le Portugais avait alors cohabité avec un certain Marcelo Bielsa, alors entraîneur des Dogues. Mais voilà qu'entre les deux hommes, le courant ne serait pas forcément passé, notamment pour des raisons de mercato.

Après avoir entraîné l'OM, Marcelo Bielsa avait fait son retour en France en 2017. El Loco avait alors pris place sur le banc du LOSC, où il ne sera toutefois resté que quelques mois, se faisant remercier en novembre pour cause de mauvais résultats. Bielsa aura toutefois eu le temps de faire le mercato estival des Dogues, aux côtés notamment d'un certain Luis Campos. Un sujet qui a visiblement été source de tensions entre l'Argentin et le Portugais.

« Une première cassure se fait sur le choix des joueurs »

Ça a donc chauffé au LOSC entre Marcelo Bielsa et Luis Campos en raison du mercato. C'est ce qu'a raconté Fares Bahlouli dans un entretien pour So Foot. L'ancien Lillois a ainsi confié : « Bielsa ? Lui, quand il vient, il impose les joueurs. Sauf que Campos est là, et c’est lui qui fait le mercato. Une première cassure se fait sur le choix des joueurs ».

« Vivre sous son ère est compliqué »

« Campos veut faire venir Wilfried Bony. Ça aurait fait un beau bruit. Mais Bielsa ne le veut pas. Vivre sous son ère est compliqué, mais c’est tellement gratifiant et bénéfique », a poursuivi Fares Bahlouli.