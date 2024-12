Mercato - OM : Le départ d’un grand nom provoqué par Bielsa ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir travaillé durant une saison sous les ordres de Marcelo Bielsa à l'OM, Dimitri Payet a quitté le club phocéen dans la foulée, à l'été 2015, pour rejoindre West Ham. Et le meneur de jeu avoue qu'il était clairement incapable de continuer une seule année de plus avec le coach argentin qui imposait un programme beaucoup trop physique à ses yeux.

C'est un fait, Marcelo Bielsa a marqué les esprits durant son unique saison passée sur le banc de l'OM en 2014-2015. Une saison durant laquelle plusieurs individualités se seront mises en évidences dans son onze-type, comme André-Pierre Gignac, Giannelli Imbula ou encore Dimitri Payet. Le meneur de jeu avait d'ailleurs été transféré l'été suivant à West Ham pour 15M€, et pour cause, Payet ne voulait pas continuer à l'OM avec Bielsa.

Chancel Mbemba au cœur du chaos ! Malgré son conflit à l’OM, il brille dans le onze type des meilleurs ⚡️ https://t.co/aScyju7OC2 — le10sport (@le10sport) December 17, 2024

Payet ne voulait plus travailler avec Bielsa

Interrogé par Football Club de Marseille, Payet explique que son départ de l'OM était inéluctable en 2015 : « Un an de plus avec Bielsa ? Non, c’est dur. La semaine est trop dure. Même lui, il n’a pas fait longtemps dans les clubs. C’est usant de travailler comme ça au quotidien parce que les séances sont longues. On apprend énormément, mais honnêtement c’est très très dur. Il avait réussi à nous bâtir pour ça (le titre) ».

Bielsa est parti juste après...

Mais ce que Dimitri Payet ignorait au moment de quitter l'OM, c'est que Marcelo Bielsa finirait par démissionner quelques semaines plus tard en raison d'un gros litige avec son président de l'époque, Vincent Labrune. Et l'international français avait déjà été transféré à West Ham...