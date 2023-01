Ligue 1 : Il pète un câble et ça tourne totalement au ridicule

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Conspué par tous les supporters de l’OL, Karl Toko-Ekambi a une nouvelle fois vécu une sale soirée. Sorti avant l’heure de jeu par Laurent Blanc, le Camerounais a craqué en rentrant directement au vestiaire. Et sa colère noire s’est transformé en situation très gênante…

Au moment d’arriver au stade, le bus de l’OL a été accueilli par des fumigènes et la colère des supporters. Témoignage de la situation plus que tendue qui règne à Lyon ces dernières semaines. Les fans sont en colère et réclament une réaction de leur équipe. Mais face à Strasbourg, à la maison, c’est tout l’inverse qui s’est produit… Nouvelle défaite de l’OL (1-2), période très compliquée pour la bande à Laurent Blanc.

Toko-Ekambi, le bouc émissaire

Cible n°1 des supporters lyonnais, un joueur très souvent critiqué depuis son arrivée au club : Karl Toko-Ekambi. Une nouvelle fois en difficulté, l’international camerounais a été le premier « sanctionné » par Laurent Blanc en sortant à la 58e minute. Avant le coach des Gones, les tribunes se sont « occupés » de KTE… Banderole à l’effigie de l’attaquant lyonnais (ainsi que Houssem Aouar et Moussa Dembele, à côté de "Dégagez") pour réclamer son départ et critiquer ses performances.

Une poubelle et une chute…

Sorti par Laurent Blanc, Karl Toko-Ekambi n’a pas été s’asseoir sur le banc avec ses coéquipiers. Un aller simple au vestiaire, suivi par les caméras de Canal+ . Des caméras qui ont pu filmer le pétage de plomb du Camerounais avant de regagner son vestiaire… Furieux, KTE s’est attaqué à une poubelle. Mais au moment de shooter celle-ci, le pauvre Karl Toko-Ekambi s’est retrouvé au sol… Une chute qui n’a pas manqué de faire le buzz sur les réseaux sociaux dans les minutes qui ont suivi cette scène immédiatement culte. Quand ça ne veut pas…

Quand on disait qu’il y avait du déchet dans le jeu de Toko Ekambi on pensait pas ça littéralement pic.twitter.com/Y9HHGQNvyw — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) January 14, 2023

La crise à l'OL

Huitième de Ligue 1, l'OL voit la course à l'Europe lui filer entre les doigts. A six points de Lille, qui joue ce dimanche contre Troyes, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette savent qu'il sera très compliqué d'aller chercher quelque chose cette saison. Alors que le nouvel actionnaire du club, John Textor, arrive, la crise s'installe très clairement dans le Rhône. Et dans un mercato très attendu par les supporters, qui espèrent des arrivées, pas sûr que ces mauvais résultats aident à travailler sereinement...