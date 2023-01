Revenu en héros, il annonce la résurrection de l'OL

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Devenu remplaçant à Arsenal, Alexandre Lacazette a fait son grand retour à l’OL l’été dernier. Meilleur buteur mais aussi meilleur passeur du club, l’international français ne peut pas empêcher la huitième place de Lyon. Lacazette s’est confié en profondeur sur la situation des Gones et a affiché sa confiance pour la suite.

L’été dernier, après une saison difficile à Arsenal, Alexandre Lacazette a pris la décision de revenir à l’OL. S’il réalise un très bel exercice jusqu’à aujourd’hui, Lacazette ne parvient pas à faire remonter Lyon, seulement 8ème du championnat. Une situation difficile qui a provoqué la colère des supporters de l’OL.

Lacazette se confie

Présent en conférence de presse vendredi, Alexandre Lacazette a tenté d’apaiser la situation. Dans le même temps, l’international français a été questionné sur son grand retour à l’OL, lui qui avait quitté le club en 2017.

L’enfant du pays annoncé à l’OM, le couperet tombe https://t.co/z5EhvAV6oK pic.twitter.com/9U1o7lz9gt — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

« Je sais que l'on va remonter la pente »