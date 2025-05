Ligue 1 - Droits TV : Le «rapprochement» confirmé avec Canal+ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que DAZN ne sera plus le diffuseur de la Ligue 1 la saison prochaine, le flou reste total sur la façon dans le championnat de France sera retransmis. L'idée de la création d'une chaîne par la LFP semble tenir la corde, mais il faudrait alors trouver un distributeur et Canal+ est notamment évoqué. Hervé Mathoux ne cache pas qu'il en serait ravi.

Après une saison plus que compliquée, DAZN ne sera plus diffuseur de la Ligue 1 lors du prochain exercice. Et pour le moment, le futur diffuseur n'est pas connu. L'idée de la création d'une chaîne par la LFP prend forme, mais il faudrait alors trouver un diffuseur et plusieurs pistes sont étudiées. Dans cette optique, Canal+ fait évidemment partie des discussions, et Hervé Mathoux reconnaît que l'idée lui plaît, bien qu'il assure n'avoir aucune information concrète à ce sujet.

La Ligue 1 sur Canal+, Mathoux valide « Je n’ai pas plus d’informations que vous, parce que je n’ai pas plus d’informations que ce que je lis dans la presse. Vous vous doutez bien qu’on est sur un domaine qui ressort de la stratégie industrielle du groupe. Donc c’est géré par Maxime Saada, Vincent Bolloré et je n’interviens pas dans ce processus », rappelle-t-il au micro de Culture médias sur Europe 1, avant de poursuivre et reconnaissant qu'il aimerait voir revenir la Ligue 1 sur Canal+.