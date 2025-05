«Qu’on soit vite débarrassé de ces m*rdes» : Pierre Ménès pète les plombs !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après seulement une saison, DAZN ne sera plus le diffuseur de la Ligue 1. Cependant, pour ceux qui se sont abonnés 12 mois, une mauvaise nouvelle les attend. Et pour cause, ils ne seront pas remboursés malgré l'arrêt de la diffusion de la L1. Ce qui rend fou Pierre Ménès.

Après avoir acheté les droits de diffusion de la Ligue 1 pour environ 400M€ l'été dernier, DAZN s'est retrouvé face à un flot de critiques concernant notamment le prix des abonnements, mais également pour la qualité du contenu proposé. Malgré une baisse du prix au fil de la saison, rien ne s'est arrangé et le conflit a enflé avec la LFP. Jusqu'à atteindre le point de non-retour. En effet, le contrat va être rompu et un nouveau diffuseur sera prochainement choisi.

Les abonnés de DAZN pas remboursés ? Il pourrait donc s'agir d'une bonne nouvelle pour les abonnés, mais pas totalement. En effet, L'EQUIPE révélait récemment que DAZN ne rembourserait pas ceux qui ont pris un abonnement de 12 mois, malgré l'arrêt de la diffusion de la Ligue 1. « Nous comprenons la préoccupation de nos abonnés, dont la satisfaction est primordiale à nos yeux. Nous ne manquerons pas de les tenir immédiatement informés dès que nous aurons davantage d’informations à leur partager pour la saison 2025-2026 », confirmait d'ailleurs un porte-parole de DAZN dans les colonnes du média.