Séisme au FC Nantes, il redoute le pire

A une journée de la fin du championnat, le FC Nantes est en grand danger. Relégables, les Canaris doivent impérativement battre Angers samedi soir, tout en espérant que l’AJ Auxerre ne gagne pas contre le RC Lens, qui n’a plus rien à jouer. Néanmoins, Denis Balbir est très inquiet pour le FC Nantes qui pourrait retrouver l’ASSE en Ligue 2.

Battu à Lille (2-1), le FC Nantes est désormais dos au mur et doit absolument s'imposer samedi soir contre Angers à la Beaujoire afin d'éviter la relégation en Ligue 2. Dans le même temps, il faudra que l'AJ Auxerre ne s'impose pas contre le RC Lens. Mais Denis Balbir n'est pas très optimiste.

Le menace est énorme pour le FC Nantes

« Reste que si rien ne change, on se dirige vers une Ligue 2 qui ressemble de plus en plus à une Ligue 1 bis. Imaginez si Nantes descend, on peut se retrouver avec l'ASSE, les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes en même temps dans cette division ! Heureusement qu'il y aura un retour à la normale avec trois montées possibles (deux promus, un barragiste) », écrit le journaliste dans son édito pour BUT Football Club, avant de poursuivre.

«La descente du FC Nantes appauvrirait encore un peu plus le championnat français»