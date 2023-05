Scénario surréaliste au FC Nantes, il hallucine

Arnaud De Kanel

Longtemps devant au tableau d'affichage, le FC Nantes a fini par s'incliner sur la pelouse du LOSC et devra absolument gagner face à Angers le week-end prochain pour espérer se maintenir. Pierre Aristouy, le remplaçant d'Antoine Kombouaré, n'a pas manque de critiquer l'arbitrage de cette rencontre.

La tension est palpable au FC Nantes. Les Canaris joueront leur survie le week-end prochain et ils sont suspendus au résultat de l'AJ Auxerre. Les Nantais auraient pu faire une belle opération car ils menaient sur la pelouse du LOSC grâce à un but de Quentin Merlin. Mais finalement, Jonathan David a égalisé une première fois sur pénalty avant d'aggraver la marque quelques minutes plus tard en s'y prenant à deux fois car Alban Lafont n'avait pas un pied sur sa ligne. Le deuxième pénalty accordé aux Dogues fait parler au FC Nantes. Pierre Aristouy ne décolère pas et estime qu'il n'aurait pas du être sifflé, et encore moins retiré.

Le FC Nantes vire Kombouaré, il lâche une énorme annonce https://t.co/bLycE1A4UX pic.twitter.com/O53lnk1nq5 — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

Aristouy peste contre l'arbitrage

« Ce qui est sévère, c'est déjà le fait de l'accorder. Il y a des contacts dans le foot, avec beaucoup d'accrochages dans la surface de réparation. Là, il y a un joueur qui a joué la tête, la tête est partie hors cadre, je ne vois pas en quoi ça change les choses. Dans la même idée, Ludovic Blas est accroché en première mi-temps sur la reprise de Ganago. Il fait pas action de jeu mais il subit une faute. Après, sur le pénalty qui est à retirer, il y a des règles et des lois. Mais je ne crois pas me tromper en disant qu'on a déjà vu cette situation des dizaines de fois en Ligue 1 cette saison », a confié le coach du FC Nantes en conférence de presse. Malgré tout, il croit encore au maintien.

«J'ai rappelé aux joueurs que l'on pouvait envisager un scénario»