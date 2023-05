Panique au FC Nantes, il tire la sonnette d’alarme

Thibault Morlain

A deux journées de la fin du championnat, le FC Nantes est dans une bien mauvaise posture. En effet, les Canaris sont actuellement relégables et une descente en Ligue 2 serait évidemment une catastrophe pour le club de Waldemar Kita. Il va donc falloir vite inverser la tendance et au sein de l’effectif du FC Nantes, on est forcément inquiet…

Il y a peu encore, tout allait pour le mieux pour le FC Nantes. En effet, le club nantais disputait les seizièmes de finale de l’Europa League et a même réussi à se hisser jusqu’en finale de la Coupe de France. Mais voilà qu’aujourd’hui, le club de Waldemar Kita est en plein cauchemar. Le FC Nantes pointe à la 17ème place de Ligue 1 et si cela venait à rester ainsi, cela serait synonyme de relégation en Ligue 2.

« Pour aller chercher le maintien, on a besoin de tout le monde »

Il n’y a plus que 2 matchs pour le FC Nantes pour essayer de sauver sa peau. Ça se jouera entre les Canaris et l’AJ Auxerre. Il faut donc réagir et présent en conférence de presse, Pedro Chirivella a lâché à propos de cette situation : « Pour aller chercher le maintien, on a besoin de tout le monde, peu importe combien de minutes ou de secondes mais même si c’est 5 ou 10 minutes et que je peux aider pour aller chercher ce maintien, je serai le plus content ».

« On a vécu des moments très difficiles cette saison »