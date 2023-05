Viré du FC Nantes, Kombouaré prépare un retour fracassant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Limogé par le FC Nantes au début du mois de mai, Antoine Kombouaré n'a pas l'intention de s'éterniser au chômage. En effet, le Kanak aurait l'intention de reprendre rapidement un club avec un projet solide, et ne plus jouer les pompiers de services.

Après l'humiliation en finale de la Coupe de France contre Toulouse (1-5), le FC Nantes a enchainé avec deux revers en Ligue 1 qui place le club dans une position plus que délicate en vue du maintien. C'est la raison pour laquelle Waldemar Kita avait décidé le 9 mai dernier de se séparer d'Antoine Kombouaré, remplacé par Pierre Aristouy.

Kombouaré veut rapidement revenir

Désormais libre, Antoine Kombouaré se tourne vers l'avenir, et selon les informations de L'EQUIPE , le Kanak compte très rapidement reprendre du service. Et contrairement à ses aventures à Toulouse, Dijon ou encore au FC Nantes, l'ancien coach du PSG veut cette fois-ci démarrer un projet ambitieux et arrêter de jouer les pompiers de services.

Des clubs de Ligue 1 intéressés ?