Il débarque au FC Nantes et dévoile les coulisses de sa signature

A l'été 2019, à quelques jours de la reprise de la saison, Vahid Halilhodzic décide de claquer la porte du FC Nantes et laisser sa place sur le banc de touche. Pour le remplacer au poste d'entraîneur, Waldemar Kita décide alors d'appeler Christian Gourcuff pour le convaincre de venir chez les Canaris. Un challenge que le technicien a fini par accepter et Gourcuff en a d'ailleurs dit plus sur son arrivée au FC Nantes.

Ces dernières années, les entraîneurs se sont enchainés sur le banc du FC Nantes. Aujourd'hui, c'est Pierre Aristouy qui est aux commandes, mais l'instabilité à ce poste a toujours été présente... On a notamment pu voir en 2019, Christian Gourcuff succéder à Vahid Halilhodzic et ne rester finalement qu'un an et demi comme entraîneur du FC Nantes.

« Je pense que je colle complètement à l'histoire du club »

S'exprimant pour Maison Jaune , Christian Gourcuff s'est exprimé sur son arrivée au FC Nantes en 2019 en tant qu'entraîneur. Aujourd'hui à la retraite, il avoue alors : « J’ai accepté de venir seul car le président ne voulait pas remettre en cause le contrat des entraîneurs déjà en place. (...) A l’époque, si je signe à Nantes, c'est que je pense que je colle complètement à l'histoire du club ! Là, c'était à la demande du président que j’ai conçu un projet de jeu que j’ai d’ailleurs formalisé par écrit. Ce n'était pas moi qui voulais imposer quoi que ce soit. J’avais voulu m’engager que sur une année compte tenu de mon âge. Dans ce projet technique il s’agissait de grands principes sur lesquels nous pouvions travailler tous ensemble ».

« Je suis d’accord si les gars sont prêts à travailler avec moi »