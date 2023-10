Vente FC Nantes : Une annonce loin d'être rassurante est lâchée

Thibault Morlain

Aujourd'hui, c'est Waldemar Kita qui est le patron du FC Nantes. Le fait est que sur les bords de la Loire, il est loin de faire l'unanimité. Ainsi, plusieurs fans des Canaris réclament son départ et donc à une vente du club. Le fait est qu'actuellement, cela ne serait pas forcément le bon moment pour vendre le FC Nantes. Explications.

Homme d'affaires, Waldemar Kita est devenu le propriétaire du FC Nantes en 2007, date à laquelle il a donc racheté les Canaris. Depuis, il n'a pas bougé. Mais jusqu'à quand va-t-il rester ? A Nantes, Kita est de plus en plus chahuté et son départ est vivement réclamé. Pourrait-on alors assister à une vente du club nantais ?

« Je pense que Nantes a raté le coche »

Dans des propos accordés au podcast Sans Contrôle , l'économiste Luc Arrondel n'a pas forcément donné de bonnes nouvelles à propos d'une vente du FC Nantes. Il a alors expliqué que le bon repreneur était très difficile à trouver : « Une caractéristique du football français, c’est que les patrons du CAC40 ne s’y intéressent pas beaucoup. Il n’y a que Pinault. Lagardère à une époque au Matra… C’est dommage car je pense que Nantes a raté le coche ».

Les fonds d'investissements, une mauvaise idée ?