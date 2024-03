FC Nantes : Kombouaré vide son sac sur la polémique !

Amadou Diawara

Un nouveau scandale a éclaté à la FFF. En effet, lors du dernier rassemblement des différentes équipes de France, plusieurs joueurs ont été interdits de jeûner pour le ramadan. Alors qu'il vient de faire son retour au FC Nantes, Antoine Kombouaré a raconté comment il gérait ses protégés lorsqu'ils voulaient accomplir l'un des cinq piliers de l'Islam.

Lors de la dernière trêve internationale, plusieurs joueurs des différentes catégories des équipes de France auraient vu la FFF leur interdire de pratiquer le jeûne pour le ramadan. De retour depuis peu au FC Nantes, Antoine Kombouaré a lâché toutes ses vérités sur la gestion de ses hommes dans ce genre de cas.

«Il n'y a pas de sanction»

« Ma gestion du ramadan au FC Nantes ? Et même le carême, car j'ai appris que des gens le faisaient chez nous. Dans la semaine, on gère. Il n'y a aucun souci. On fait des petits-déjeuners, (ceux qui jeûnent) ne viennent pas. On fait des déjeuners, ils ne viennent pas. Quand on double les séances, ils ne font que la séance du matin. L'après-midi, ils sont en soin ou en repos. Mais ils ne doublent pas, parce que le ramadan c'est un mois et que c'est pénalisant pour eux sur la durée » , a déclaré Antoine Kombouaré ce samedi, avant d'en rajouter une couche.

«Par contre, ils restent à la maison»