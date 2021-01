Foot - FC Nantes

FC Nantes - Malaise : Après sa sortie hallucinante sur Maradona, Domenech crée un scandale !

Publié le 9 janvier 2021 à 12h00 par A.M.

Invité à commenter la situation de Jean Lucas, qui va finalement s'engager à Brest, Raymond Domenech a ironisé sur ce dossier en évoquant le décès de Diego Maradona. Et un Italie, ça ne passe pas.

Tout juste arrivé sur le banc du FC Nantes, Raymond Domenech a rapidement réclamé des renforts pour le mercato d'hiver. L'une des pistes qui a rapidement émergé menait à Jean Lucas, qui n'entre plus dans les plans de Rudi Garcia à l'OL. Cependant, le Brésilien devrait s'engager à Brest, ce qui n'a pas plus au nouvel entraîneur des Canaris. Présent en conférence de presse, Raymond Domenech a ainsi ironisé sur la situation : « Jean Lucas n'est pas chez nous, il est à Brest. C'est comme ça. J'aurais aimé prendre Maradona mais il est mort. C'est comme ça. Je suis très réservé sur la période du mercato ». Et ses propos sur Diego Maradona défraie la chronique.

L'Italie ne digère pas les propos de Domenech !