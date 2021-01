Foot - FC Nantes

FC Nantes - Polémique : Raymond Domenech répond frontalement aux critiques !

Publié le 7 janvier 2021 à 12h45 par H.G.

Alors que sa nomination au poste d’entraîneur du FC Nantes a été vivement pointée du doigt, Raymond Domenech explique que toutes ces critiques ne sont pas importantes à ses yeux.

Afin de succéder à Christian Gourcuff, Waldemar Kita a fait le choix surprenant de confier les rênes du FC Nantes à Raymond Domenech. L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France a ainsi paraphé un contrat de six mois, et ce en dépit de la forte opposition des supporters des Canaris à son encontre. Il faut dire que le Français n’avait plus entrainé depuis dix ans et le terrible épisode de Knysna des Bleus lors de la Coupe du Monde 2010. Cependant, loin d’ignorer toutes les critiques dont il fait l’objet depuis son arrivée au FC Nantes, Raymond Domenech n’y accorde pas la moindre importance. C’est le message qu’il a fait passer en conférence de presse ce mercredi après son premier match à la tête des Canaris , soldé par un nul 0-0 à la Beaujoire contre le Stade Rennais.

« Chacun peut dire ou écrire ce qu’il veut »