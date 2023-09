Après l'OM, le FC Nantes annonce du lourd

Arnaud De Kanel

Fort d'un match nul accroché face à l'OM en infériorité numérique, le FC Nantes retrouve peu à peu de la confiance. Les hommes de Pierre Aristouy veulent capitaliser sur ce qu'ils ont montré face à l'OM pour démarrer leur saison, à l'image du capitaine Pedro Chirivella.

Le FC Nantes a débuté cette nouvelle saison de Ligue 1 sur les mêmes bases que la précédente, en ne montrant pas grand chose sur le terrain et surtout, sans gagner un match. Pourtant, les Canaris ont tenu tête à l'OM la semaine passée, alors que les hommes de Marcelino étaient en supériorité numérique. Et Pedro Chirivella est persuadé que la première victoire arrive pour Nantes.

«On sent qu’il y a ce petit truc de bon, qui va arriver»

« On a de la confiance après nos deux derniers matches joués à la maison devant l’AS Monaco (3-3, L1 - J3) et l’Olympique de Marseille (1-1, L1 - J4). On sent qu’il y a ce petit truc (sic) de bon, qui va arriver. On réalise de bonnes séances et on a travaillé fort cette semaine pour bien se mettre au niveau physique avec dans le viseur, notre déplacement à Clermont. Je pense que ces dernières séances ont fait du bien à tout le monde », a déclaré le capitaine du FC Nantes dans un entretien publié sur le site officiel du club. Pedro Chirivella est pressé à l'idée de retrouver les terrains.

«Hâte que le championnat reprenne»