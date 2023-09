FC Nantes : Un joueur craque, ses propos sont révélés

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le FC Nantes s'en serait probablement bien passé, mais une nouvelle polémique a éclaté en interne. En effet, Fabien Centonze a été mis à pied par sa direction après avoir tenu des propos irrespectueux envers Pierre Aristouy et son staff. Et les mots prononcés par l'ancien joueur du FC Metz ont été divulgués.

Déjà englué dans une situation sportive très précaire, le FC Nantes est également confronté à des remous extrasportifs en interne. Jeudi, Ouest-France révélait effectivement que Fabien Centonze avait été mis à pied par sa direction jusqu'au 12 septembre.

Centonze mis à pied par le FC Nantes

En effet, le latéral droit, qui n'a toujours pas joué depuis le début de saison à cause d'une blessure, a été écarté du groupe et mis à l'écart après avoir tenu des propos jugés irrespectueux à l'égard de son entraîneur et son staff. L'EQUIPE confirme et révèle les propos que Fabien Centonze aurait tenus.

«Toi, dans quatre semaines, on ne sait pas si tu seras là»