Du jamais vu en Ligue 1, une stat incroyable

Arnaud De Kanel

La première partie de saison est terminée en Ligue 1. Le PSG termine la phase aller en tête du championnat, talonné de près par le RC Lens et l'OM. L'écart entre les trois équipes est très resserré et tout reste à faire pour remporter le titre. Cette statistique exceptionnelle le prouve.

Battu à Rennes, le PSG a clôturé de la pire des manières la première partie du championnat. A la mi-saison, les coéquipiers de Kylian Mbappé restent leader du championnat mais voient Lens et Marseille revenir à toute allure derrière-eux. Toutes les trois au dessus des 40 points après 19 journées, les locomotives de la Ligue 1 ont réalisé une performance historique.

Le PSG s'écroule, l'OM Champion de France, il y croit https://t.co/VnMJpZGTkg pic.twitter.com/fhCAg8M5Fc — le10sport (@le10sport) January 16, 2023

«Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue 1»

En tournant à plus de deux points de moyenne lors de la phase aller, le PSG, Lens et l'OM sont entrés dans l'histoire comme l'a constaté Stéphane Guy dans l' After Foot sur RMC . « On est pile à mi-saison et on a trois clubs de Ligue 1, Paris, Lens et Marseille qui tournent à une moyenne de plus de deux points par match. C'est exceptionnel. Nos statisticiens nous le diront mais je pense que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue 1 », relève le journaliste.

5 - À l'inverse, ce n'est que la 2e fois que 5 équipes comptent au moins 37 points à ce stade de la compétition en comptant 3 points pour une victoire, après la saison 1983/84. Rythmé. @Ligue1UberEats pic.twitter.com/cG14cv7Ymp — OptaJean (@OptaJean) January 16, 2023

«C'est une première dans l'histoire»