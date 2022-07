Foot - Girondins de Bordeaux

Girondins de Bordeaux : Une grosse réponse arrive pour Gérard Lopez

Publié le 7 juillet 2022 à 19h10 par Ewen Robin

Mardi, la DNCG, le gendarme financier du football français, a confirmé sa décision de rétrograder administrativement les Girondins de Bordeaux en National 1. Une information qui révolte forcément Gérard Lopez, le président du club, qui assure que les Bordelais feront le nécessaire pour évoluer en Ligue 2. Aux dernières nouvelles, les Girondins devraient rapidement être fixés pour leurs futurs plans…

Les Girondins de Bordeaux pourraient quitter le milieu du football professionnel français ! En effet, la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a confirmé, mardi, sa décision de reléguer administrativement le club en National 1, en raison d’une situation financière instable. Un coup dur pour ce club français emblématique.

Girondins de Bordeaux : Lopez se défend après la chute du club et contre-attaque https://t.co/N879wZ3pUm pic.twitter.com/21uCo2UcOs — le10sport (@le10sport) July 7, 2022

Gérard Lopez va se battre

Ce jeudi, le président des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez assurait que le club sera maintenu en Ligue 2, annonçant également que les Girondins iraient au bout des procédures administratives : « Si les choses sont bien faites, on évoluera en Ligue 2 à 100%. Il s'agit d'avoir le budget pour la saison, on l'a. Si la seule demande est de dire qu'il faut clarifier un sujet, mais on n'a répondu point par point à toutes les demandes qui ont été faites. Par le texte, mais aussi par des actes juridiques ».

Une décision dans les prochaines heures