Girondins de Bordeaux : La ministre des Sports sort du silence

Publié le 6 juillet 2022 à 23h15 par Thibault Morlain

Relégué sportivement en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux ont par la suite été relégués administrativement en National 1. Gérard Lopez avait alors encore d’empêcher cela, mais le verdict de la DNCG n’a pas changé. Un coup de tonnerre pour Bordeaux, qui fait énormément parler. Et voilà que la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera a publié un communiqué sur le sujet.

Bien qu’il pensait avoir les garanties nécessaires pour être en Ligue 2, Gérard Lopez n’a pas pu empêcher la catastrophe pour les Girondins de Bordeaux, relégués administrativement en National 1. Une catastrophe qui avait fait réagir les politiques bordelais, qui en appelaient à la ministre des Sports. « Le président de Bordeaux Métropole, Alain Anziani et le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, quant à eux, en appellent à Madame la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, pour que le CNOSF puisse se prononcer dans un délai compatible avec la reprise de la saison de la Ligue 2 », pouvait-on lire dans un communiqué.

Girondins de Bordeaux : La DNCG n'a pas pris au sérieux Lopez https://t.co/Ubj45egBy1 pic.twitter.com/C5TNkuunvA — le10sport (@le10sport) July 6, 2022

« Je porte un regard attentif sur le contexte… »

Sollicitée, la ministre des Sports a répondu sur le cas des Girondins de Bordeaux. Ainsi, dans un communiqué, rapporté par L’Equipe , Amélie Oudea-Castera a lâché : « Face à la situation difficile et éprouvante des Girondins de Bordeaux, je souhaite adresser mes pensées solidaires à l'ensemble des équipes, salariés, supporters, soutiens et amis du club. Je porte un regard attentif sur le contexte, qui représente un enjeu majeur sur le plan sportif, économique, social et historique pour le territoire et le football national ».

« Je tiens à rappeler que l'État n'est pas légitime à intervenir »