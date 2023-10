Un joueur quitte l’ASSE et vit un calvaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jean-Philippe Krasso n'a pas hésité au moment de la Serbie. Présent en France depuis sa formation, l'international ivoirien a tenté un pari et s'est envolé pour l'Etoile Rouge de Belgrade afin, notamment, de disputer la Ligue des champions. Mais son début d'aventure s'apparente à un véritable cauchemar. Sa place en sélection est en grand danger.

L'ASSE a perdu son buteur lors du dernier mercato estival. Auteur de 17 buts la saison dernière en Ligue 2, Jean-Philippe Krasso s'est engagé avec l'Etoile Rouge de Belgrade. En juillet dernier, il avait justifié sa décision.

En plein calvaire, il boucle son arrivée à l'ASSE https://t.co/zdgnFvs1AU pic.twitter.com/ry4VTn9APA — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Krasso avait justifié son départ

« On a pris beaucoup de plaisir et cela me donnait envie de rester. Mais d’un autre côté, j’avais aussi envie de connaître autre chose. La Ligue des champions a énormément compté dans ma décision. C’est la compétition que tout le monde rêve de jouer » a confié Krasso.

Son passage en Serbie tourne au cauchemar

Ses débuts ont été excellents. Krasso avait marqué cinq buts en trois matchs. Ensuite ? Plus rien ou presque. Ces dernières semaines, le joueur a joué le rôle de second couteau. Pis, le buteur n'a pas disputé le dernier match de Ligue des champions face au RB Leipzig. Une situation, qui a des répercussions sur sa carrière internationale. A quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, sa place en Côte d'Ivoire est en grand danger.