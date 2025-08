Pris pour un «idiot», il allume l’ASSE

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Deux mois après la relégation de l’AS Saint-Étienne en Ligue 2, l'amertume reste vive chez les supporters… et les anciennes gloires du club. Tandis que le chantier sportif et structurel semble à peine amorcé, la légende Jean-Michel Larqué ne cache pas sa colère, toujours aussi vive. L'ancien milieu de terrain s'en est pris directement à la direction.

Retour à la case départ pour l’ ASSE . Malgré l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, le club stéphanois n’a pu sauver sa place dans l’élite. Un scénario cruel pour un club historique du football français, mais aussi révélateur de ses limites actuelles. Derrière les beaux discours, les carences structurelles persistent : effectif incomplet, mercato timide, instabilité en coulisses… Le retour en Ligue 2, officiellement acté fin mai, a plongé tout un peuple dans l’abattement. Deux mois plus tard, le choc passé, c’est la colère qui domine. Et chez Jean-Michel Larqué , elle est toujours brûlante.

« La colère que j’ai exprimée il y a 2 mois lors de la descente des Verts n'est pas redescendue, ni d'un barreau de l'échelle, ni d'un degré. Je regarde ce qui se passe à l’ASSE de loin parce que ça me désespère. C'est la pire des choses d'être désespéré. Je suis désespéré. J'ai vu que la cellule de recrutement, c'était l'armée mexicaine. Je suis très inquiet, toujours très en colère envers les dirigeants qui ont toujours un grand sourire. J’ose espérer que c'est toujours la même photo qui apparaît… Je ne suis pas sûr que les supporters stéphanois, aujourd'hui, aient un grand sourire. Il y a une chose que je ne supporte pas, c'est d'être pris pour un idiot. Et je dis "idiot" pour rester poli » a déclaré la légende des Verts lors d’un entretien à Poteaux Carrés.

Kilmer Sports Ventures en prend pour son grade

L’ancien capitaine emblématique de l’ASSE ne décolère pas contre la direction, qu’il accuse de mépriser les supporters. « J'ai bien l'impression quand même qu'on prend de la sorte les supporters des Verts. On les abreuve de bonnes intentions, de belles promesses. On étudie, on observe, on fait ci, on fait ça. Je suis quand même très, très dubitatif sur les promesses tenues, et je n'aimerais pas que les supporters de Saint-Étienne soient pris pour des idiots » a-t-il lâché.