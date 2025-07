Mercato : L’ASSE a recalé un grand nom du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé par le PSG en tant que joueur, Gabriel Heinze voulait revenir en France… sur un banc. Et l’AS Saint-Étienne a eu sa chance. L’ancien coach des Newell’s Old Boys aurait été proposé aux Verts ces derniers mois, mais sa candidature a été écartée. Quelques semaines plus tard, Arsenal le récupère pour intégrer le staff de Mikel Arteta.

Gabriel Heinze connaît bien la France. Passé par le PSG au début des années 2000, l’ancien défenseur international argentin garde un lien particulier avec la Ligue 1. Après avoir quitté son poste d’entraîneur des Newell’s Old Boys (Argentine) en 2023, il a mis le cap sur l’Europe, s’installant à Madrid début 2024. Très actif en tribunes et passionné de tactique, Heinze a passé ces derniers mois à observer, analyser… et surtout à chercher un nouveau défi.

L'ASSE n'a pas donné suite En coulisses, il ne s’en cache pas : son ambition était claire, entraîner en Ligue 1, un championnat qu’il juge attractif et formateur. Son profil aurait alors été proposé à plusieurs clubs français, dont Lens, Reims… et surtout l’AS Saint-Étienne, fraîchement promue en Ligue 1. Mais selon les informations de L'Equipe, les dirigeants stéphanois ont rapidement fermé la porte.